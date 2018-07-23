Валерий Масалитин: "В следующем сезоне ЦСКА будет лихорадить"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что в следующем сезоне команду ждут непростые времена. Он связал это с уходом нескольких игроков.

- Изменения ждут не только оборонительную линию, но и всю среднюю. Думаю, ЦСКА будет лихорадить. Ушел Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов... уйти могут Александр Головин и Мариу Фернандес... "армейцев" ждет большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду все-таки будет лихорадить. По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и, отчасти, Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против "Локомотива", - цитирует эксперта Rusfootball.info. - В любом случае, ЦСКА необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Ещё неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички. Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА. А вообще, учитывая количество столь заметных изменений, хорошо, что хоть тренерский штаб останется прежним (смеется). Вчера с Виктором Гончаренко был продлен контракт, это позитивная новость.

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