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18:53 | Футбол — РФПЛ

Валерий Масалитин: "У Васина такая манера игры"


Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением об ошибке защитника ЦСКА Виктора Васина в матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом".

– Конечно, гол нельзя было засчитывать. Видно, что мяч пересек линию. Куда смотрел помощник арбитра?! – возмутился Масалитин.

– Это не оправдывает Васина?

– А у него такая манера игры. Вот и все.

– Какая?

– Васин периодически теряет концентрацию. Не всегда сохраняет внимание. Отсюда и ляпы. В каких-то эпизодах он позволяет себе вальяжность. И это оборачивается такими голами. Но здесь претензии можно предъявлять не только Васину.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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