Валерий Масалитин: "У Слуцкого и Дзагоева разные дороги"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, зачем Леониду Слуцкому "Челси". Также он отметил, что бывший главный тренер сборной России, возможно, возглавит голландский "Витесс".

Слуцкий поехал получать футбольное образование в "Челси". Он остается в футбольной среде, просто взял творческий отпуск и решил окунуться в аналитику, тактические схемы.

– Специалист решил улучшить свой английский язык в монастыре в Голландии. Интересное место, не правда ли?

– Своеобразное. Его явно кто-то надоумил на этот шаг. Думаю, это связано с Абрамовичем, а он – президент "Челси" и тесно связан с "Витессом". Цепочка прослеживается. А язык – это необходимость для Слуцкого, если тот собирается работать в Англии. Ничего такого в этом нет. Единственное, что удивляет – это место, выбранное для изучения. А знать язык – это нормально. Главное – уметь полностью доносить свои мысли до игроков. Через переводчика получается неплодотворно.

– После "Челси" Слуцкий продолжит работать в Европе?

– А в чем смысл иначе? На английском языке в ЦСКА установку давать? Хотя, может быть, если в московский клуб приедут иностранцы, он сможет с ними на одном языке разговаривать.

– Не исключаете, что он вернется в ЦСКА?

– Вовсе. Из системы ЦСКА и "Челси" он не выпадает. Он крутится по этой орбите. Думаю, Слуцкий всегда придет армейцам на помощь. Может, и "Челси" возглавит, если там будут проблемы. Или "Витесс" примет, чтобы сделать их чемпионами. Англия и Голландия больны футболом. Это не как в России. Там все подчинено футболу. Если Слуцкий останется в Европе, буду двумя руками за. Если вернется в ЦСКА, значит, такова судьба.

– Может, Слуцкий поехал в чемпионат Англии, чтобы привести за собой Дзагоева?

– Еще неизвестно, куда пойдет Дзагоев. Может, Алан в Испанию уедет. Думаю, у них разные дороги. (Ярослав СУСОВ)