Валерий Масалитин: "Тяжело смотреть на российский футбол. Фактор спортивной борьбы практически отсутствует"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что если у российского клуба нет финансовых средств, то он либо опускается на дно, либо прекращает существование.

- Во всем российском футболе фактор спортивной борьбы практически отсутствует, - цитирует Масалитина "Газета.Ru". - На мой взгляд, если команда вылетела из РПЛ в ФНЛ или более низший дивизион, то она в любом случае должна начать новый сезон именно там.

А у нас получается так, что тот же "Анжи" вылетел из высшей лиги, но при этом прописку сохранил, несколько клубов в ФНЛ вылетели в ПФЛ, но также остались в том же дивизионе.

Спортивный принцип в данном случае отсутствует: у кого деньги есть, тот и играет. Если же у клуба нет финансовых средств, то он либо опускается на дно, либо прекращает существование.

Тяжело смотреть на российский футбол. Чемпионат мира прибавил ярких красок этой картине, но, кажется, проблемы только начинаются и накатываются как снежный ком.

Если так будет продолжаться, то у нас в чемпионате России останется не 16 команд и не 14, как предлагали ранее, а вообще восемь - те, у кого есть деньги.