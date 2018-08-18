Валерий Масалитин: "Только Лига чемпионов покажет, на что способен ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что "Арсенал" многое позволил армейцам в матче 4-го тура РПЛ. ЦСКА одержал крупную победу - 3:0.

- С самого начала говорил, что будут качели в играх. Матчи идут тяжелые, надо на характере выгрызать победы. Где-то будет легче, где-то тяжелее показать себя. Лига чемпионов должна раскрыть, на каком курсе находится ЦСКА, - сказал Масалтин. - Сегодня "Арсенал" многое позволил сопернику, он ничего не создал кроме двух ударов бывшего армейца Ткачева. Впереди очень понравились красно-синие, но это туляки позволили так играть.

- Отсутствие Набабкина, добавило креатива в центр поля?

- Кирилл не нацелен на созидание, он разрушает. Не могу сказать, что повлияло. В этой игре хорошо смотрелись игроки, много комбинировали. Впереди моментов была куча. Если бы грамотно распоряжались моментами, то штук шесть бы накидали, как в прошлом году. Рад, что Чалов забил, может быть, почувствует уверенность. Он, как правило, отличается в концовках чемпионата, но с появлением в том году Мусы, внимание переключилось на нигерийца, сейчас на Эрнандеса. Наверное, ему удобнее играть вторым номером. Будем надеяться, что ЦСКА восстановит игровые кондиции и взаимопонимание между футболистами. Повторюсь, что только ЛЧ покажет, куда идет ЦСКА. (Арман МКРТЧЯН)