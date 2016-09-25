Валерий Масалитин: "Поражение "Спартака" от "Уфы" – не закономерность, а досадная случайность"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин считает, что поражение подопечных Массимо Карреры в матче 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1) могли спровоцировать разногласия в коллективе. По мнению Масалитина, это поражение – не закономерность.
– Поражения никого не красят. Возможно, начались какие-то разногласия внутри коллектива. Новый тренер мог спровоцировать недовольства: кто-то потерял свое место, кого-то не устраивают действия партнеров. О том, что происходит внутри команды, мы можем только догадываться. Судя по игре, "Спартак" не должен был потерпеть поражение. "Уфа" "ловила" красно-белых на контратаке. На мой взгляд, подопечные Карреры доминировали. Они любят атакующий футбол. Сработало золотое правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Мы любим наш вид спорта за то, что он непредсказуем. "Спартак" – народная команда, не принадлежащая ни Аленичеву, ни Каррере. Когда меняется наставник, игроки начинают доказывать, что достойны места в основном составе. Логично, что как только Каррера занял пост главного тренера, последовали победы. Поражение "Спартака" – не закономерность, а досадная случайность. Я не увидел на поле обреченных футболистов. (Любовь КОНЯЕВА)
Exsorsist
Любого игрока проведшего хотя бы один матч за Спартак, СЭ называет "бывшим игроком Спартака". ))))) Так видно удобнее заманивать на ветки. ))
08:22 26 сентября
suiss
Возможно, и случайность, возможно. Но уж очень похоже это было на случайное поражение в Ростове... А на "Олимпе" даже Зенит проиграл не случайно.
00:04 26 сентября
Юмнов
Случайность?! Какое счастье!!! А я испугался, что закономерность....
22:43 25 сентября
masson
Позабавило. "Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин..." За два сезона 1994-95 провел за спартак.....7 матчей... для сравнения за ЦСКА, где провел 6 сезонов он провел около 150 матчей. Впрочем для СЭ, где все журналюги сектанты, это не имеет ни какой роли))
21:59 25 сентября