Валерий Масалитин: "Поражение "Спартака" от "Уфы" – не закономерность, а досадная случайность"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин считает, что поражение подопечных Массимо Карреры в матче 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1) могли спровоцировать разногласия в коллективе. По мнению Масалитина, это поражение – не закономерность.

– Поражения никого не красят. Возможно, начались какие-то разногласия внутри коллектива. Новый тренер мог спровоцировать недовольства: кто-то потерял свое место, кого-то не устраивают действия партнеров. О том, что происходит внутри команды, мы можем только догадываться. Судя по игре, "Спартак" не должен был потерпеть поражение. "Уфа" "ловила" красно-белых на контратаке. На мой взгляд, подопечные Карреры доминировали. Они любят атакующий футбол. Сработало золотое правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Мы любим наш вид спорта за то, что он непредсказуем. "Спартак" – народная команда, не принадлежащая ни Аленичеву, ни Каррере. Когда меняется наставник, игроки начинают доказывать, что достойны места в основном составе. Логично, что как только Каррера занял пост главного тренера, последовали победы. Поражение "Спартака" – не закономерность, а досадная случайность. Я не увидел на поле обреченных футболистов. (Любовь КОНЯЕВА)