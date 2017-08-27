Валерий Масалитин - о голе "Ахмата": "У Васина такая манера игры"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением об ошибке защитника ЦСКА Виктора Васина в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом". Неудачная игра футболиста красно-синих привела к скандальному голу гостей перед перерывом.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЦСКААхмат 0:1 45' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/G81YiECIoH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
– Конечно, гол нельзя было засчитывать. Видно, что мяч пересек линию. Куда смотрел помощник арбитра?! – возмутился Масалитин.
– Это не оправдывает Васина?
– А у него такая манера игры. Вот и все.
– Какая?
– Васин периодически теряет концентрацию. Не всегда сохраняет внимание. Отсюда и ляпы. В каких-то эпизодах он позволяет себе вальяжность. И это оборачивается такими голами. Но здесь претензии можно предъявлять не только Васину. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
баламошка
Главное, что он перспективный.
19:15
marksan
Валера! А ты кто? Чем отметился в жизни кроме вони против ЦСКА? И расскажи, как ты играл за Спартак? Настоящие армейцы за Спартак НИКОГДА не играют!
19:03