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18:54 | Футбол — РФПЛ

Валерий Масалитин - о голе "Ахмата": "У Васина такая манера игры"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением об ошибке защитника ЦСКА Виктора Васина в домашнем матче 8-го тура чемпионата России с "Ахматом". Неудачная игра футболиста красно-синих привела к скандальному голу гостей перед перерывом.

 
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– Конечно, гол нельзя было засчитывать. Видно, что мяч пересек линию. Куда смотрел помощник арбитра?! – возмутился Масалитин.

– Это не оправдывает Васина?

– А у него такая манера игры. Вот и все.

– Какая?

– Васин периодически теряет концентрацию. Не всегда сохраняет внимание. Отсюда и ляпы. В каких-то эпизодах он позволяет себе вальяжность. И это оборачивается такими голами. Но здесь претензии можно предъявлять не только Васину. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Главное, что он перспективный.

19:15

marksan

Валера! А ты кто? Чем отметился в жизни кроме вони против ЦСКА? И расскажи, как ты играл за Спартак? Настоящие армейцы за Спартак НИКОГДА не играют!

19:03