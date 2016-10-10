Валерий Масалитин: "Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин, комментируя ситуацию с Романом Еременко, отметил, что сейчас ко всем выступающим в России спортсменам относятся предвзято. Он выразил уверенность в том, что футболист не мог позволить себе таких вольностей.

– Слышал, что Еременко могут наказать за допинг, – начал Масалитин. – И что это мог быть табак, который никогда не считался запрещенным препаратом. Я сам не курю, но читал об этом. Если это действительно он, то считаю всю ситуацию с Ромой полнейшей глупостью. Это ведь даже не наркотик. Да и вообще надо разбираться, как эти вещества попали в организм. С другой стороны, если там что-то посильнее, то нужно спрашивать с докторов ЦСКА и сборной Финляндии.

– Удастся ли армейцам смягчить наказание, как в случае с Алексеем Березуцким и Сергеем Игнашевичем (В 2009 году у этих футболистов возникли проблемы с допингом, но дело ограничилось всего одним матчем дисквалификации. – Прим. "СЭ")?

– Действительно, это рецидив. Не первый раз такое у армейцев. Неужели на каком-то уровне это организуется? Нет, не верю в это. Явно мы проиграли юридически. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей! (Ярослав СУСОВ)

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