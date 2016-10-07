Валерий Масалитин: "Не думаю, что Еременко специально принимал допинг"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не исключает, что решение УЕФА об отстранении полузащитника армейцев Романа Еременко на 30 дней может быть связано с нахождением в его организме запрещенных препаратов. Также бывший футболист отметил, что армейцы находятся теперь в очень тяжелой ситуации.

– Конечно же, положительно относиться к такому эпизоду нельзя, – сказал Масалитин. – Все встревожены ситуацией с допингом на Олимпиаде, и тут такой момент. Тревожно. Неужели и до футбола дошли…

– То есть вы не исключаете возможность употребления допинга Еременко?

– Знаете, когда команда играет в таком плотном графике, нужно иногда и восстанавливаться. Принимают таблетки для ускорения этого процесса. Более чем уверен в этом. В других случаях организм очень быстро изнашивается. Может, в этих таблетках и содержалась небольшая доля запрещенных веществ. Миллиграммы. Не думаю, что кто-то специально принимал допинг. Просто вещества каким-то образом попали в организм. Вполне возможно, Еременко заболел. Какие-нибудь капли в нос могли стать причиной.

– Сейчас Роман – лидер ЦСКА. Его можно кем-то равноценно заменить?

– Это будет очень сложно. Сейчас еще травмирован Дзагоев. В связи с этим у армейцев будут большие проблемы в середине поля. В начале чемпионата страны Роман был лидером. Он забивал важные голы, принося очки команде. Да и в Лиге чемпионов помогал. Такая потеря будет очень тяжелой для ЦСКА.

– Теперь они потеряют шанс на выход из группы в Лиге чемпионов?

– И такие проблемы будут. Теперь нужно просто верить. Нам, болельщикам, больше ничего не остается. Мы им ничем другим не поможем. А футболистам нужно играть и доказывать.

– Как вы считаете, кем заменят Еременко?

– Думаю, Головина вернут вперед, а позицию опорника займет Натхо. Есть еще один вариант: выход второго нападающего – Страндберга. Больше усиливаться ЦСКА некем. У них сейчас очень незавидное положение. (Ярослав СУСОВ)