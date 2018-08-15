Валерий Масалитин: "Набабкин подвел и ЦСКА, и себя"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин - о дисквалификации защитника команды Кирилла Набабкина.

Ранее стало известно, что футболист дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с "Енисеем" (1:1).

- Набабкин – опытный игрок, который должен вести за собой молодежь и показывать ей пример. Естественно, его дисквалификация – потеря для ЦСКА, но он сам виноват. Могли же дать отстранение и на большее количество матчей – до четырех, - цитирует эксперта РИА Новости. - В итоге дали минимальный срок дисквалификации. Набабкин подвел и себя, и команду. Все было по делу, он справедливо получил красную карточку, вопросов нет. Очень тяжело, конечно, ЦСКА будет кем-то компенсировать эту потерю

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