Валерий Масалитин: "Фернандеш "мертвый", Эдер с Фарфаном пока никакие. Будем надеяться, что "Локо" как-то позабивает "Уфе" со стандартов"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в преддверии игры 1-го тура Российской премьер-лиги между "Уфой" и "Локомотивом" отметил, что железнодорожники его неприятно удивили в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1 д.в.).

- Железнодорожники очень неприятно удивили меня в Суперкубке, - цитирует Sport-weekend Масалитина. - Я думал, что они будут с первой и до последней минуты оказывать давление на новую несыгранную защиту ЦСКА.

А оказалось, что красно-зеленые весь матч проходили по полю пешком. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с погодой или подготовкой.

Армейцы за весь матч тоже практически ничего не создали. Но если у армейцев поменялся чуть ли не весь состав, то "Локомотив" наоборот, сохранил костяк и ещё точечно усилился.

А получилось, что Миранчуки себя не проявили, Фернандеш тоже "мертвый" и не набрал формы. Плюс Эдер с Фарфаном пока никакие. Вот эти пять человек, которые определяли лицо команды в прошлом сезоне, провалили для нее нынешний Суперкубок.

"Уфа" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 30 июля 2018, онлайн-трансляция матча