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Валерий Масалитин: "ЦСКА может забыть о борьбе за чемпионство, эта команда - середняк чемпионата"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцы могут забыть о борьбе за чемпионство. По его мнению, игра красно-синих делает их середняком чемпионата России.

– Думаю, с такой игрой армейцы еще очки потеряют, – цитирует "Р-Спорт" Масалитина. – Выхода из кризиса пока не видно. О борьбе за чемпионство с такой игрой можно забыть. Непонятно, что будет после Нового года, сможет ли команда усилиться. Но на сегодня ЦСКА – это середняк чемпионата.

Думаю, ЦСКА с его проблемами дома должен сыграть в матче с "Амкаром" активно с позиции силы, но команда выглядит очень уставшей физически. К тому же, состоялись тяжелые матчи в чемпионате – "Локомотив" (0:1) и "Спартак" (1:3), а также в Лиге чемпионов. И нет ротации. Выходить и играть придется тем же людям. В нынешнем сезоне армейцы не показывают яркой чемпионской игры. Если поначалу Еременко и Дзагоев еще выручали, то сейчас отсутствие обоих очень сильно сказывается. Нет лидера, способного повести команду за собой.

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"

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http://rsport.ru/football/20161106/1111883243.html

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