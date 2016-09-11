Валерий Кечинов: "У "Спартака" в этом сезоне отличные шансы на золото"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" выразил мнение, что красно-белые будут играть первым номером. По его словам, встреча закончится ничьей.
- "Спартак" с назначением Массимо Карреры создал вокруг себя позитивный фон, - сказал Кечинов. - В "Локо" же вернулся Юрий Семин, плюс чуть раньше пришел Дмитрий Лоськов. Это подогревает интерес к матчу. Уверен, дерби с "Локомотивом" покажет истинную силу красно-белых, продемонстрирует, на что они способны. Конечно, была победа над "Краснодаром". Это тоже достойный соперник, но матч с "Локо" стоит особняком. Думаю, у "Спартака" прекрасные шансы на золото в этом сезоне. ЦСКА и "Зенит" не так хороши, как пару сезонов назад.
- Сейчас "Локомотив" сильнее "Краснодара"?
- Ни в коем случае. Просто в московских дерби совсем другой антураж и накал страстей.
- Промес может пропустить матч с "Локо". Что будет с атакой спартаковцев?
- Это, безусловно, большая потеря. На протяжении двух сезонов он является лидером команды и каждый раз доказывает это на поле. Однако его травма - шанс проявить себя кому-то другому. Правда, дисквалифицирован Фернанду. Это футболист, которого очень не хватало "Спартаку" в середине поля. Но у красно-белых сильная команда, которая способна заменить травмированных.
- Кто заменит Промеса - Попов или Давыдов?
- Не думаю, что итальянский специалист сразу поставит Дениса в основной состав в дерби. Тем более, Давыдов давно не выступал в составе первой команды. Попов в последних играх сидел на скамейке. Он универсальный, может сыграть на любом фланге атаки. Наверное, именно он заменит Квинси.
- Ещенко сказал, что красно-белые победят со счетом 2:0. А какой прогноз сделаете вы?
- Красно-белых тяжело прогнозировать. Они могут кого угодно обыграть, но иногда проигрывают в не самых сложных встречах. Жду открытой атакующей игры. Думаю, "Спартак" сыграет первым номером, а "Локо" будет уповать на контратаки. Мой прогноз - результативная ничья - 1:1 или 2:2. (Ярослав СУСОВ)
Platinum1991
ВАЛЕРИЙ КЕЧИНОВ: "У "СПАРТАКА" В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОТЛИЧНЫЕ ШАНСЫ НА ЗОЛОТО"??? Шансы есть, но Спартак их БЕЗДАРНО ТРАНЖИРИТ! Такие же шансы есть и у других претендентов. Спартаку надо сильно ПОСТАРАТЬСЯ! Но из года в год, шансы Спартака ТАЮТ и рассыпаются. как сквозь ПАЛЬЦЫ песок! Вилами по спартаковской воде писаны эти ШАНСЫ! Они ничем не подкреплены, кроме судейской свистопляски в пользу Спартака! Пока Спартак выезжает ТОЛЬКО за счёт предвзятого судейства, но посмотрим, что будет дальше! В любом случае, это большое тренерское достижение Карреры в его биографии - он ГЛАВНЫЙ!!! Главный пожарник Спартака! И не в Италии, а в России, и не в регионе, а в великом, былыми воспоминаниями, и могучем деньгами Спартаке! А что это значит??? А это значит, что нас ожидает НЕЗАБЫВАЕМОЕ зрелище в исполнении Спартака! Скучать не придётся! Это я вам гарантирую. Все БЕДЫ Спартака в предвзятом судейском беспределе, а когда они закончатся, одному Федуну известно или не известно! Эту порочную судейскую практику, работы с судьями, надо Спартаку ПРЕКРАЩАТЬ! И чем быстрее, тем лучше для Спартака! Честно надо играть, а не с помощью судей! Вот тогда и можно будет говорить о чемпионстве. А пока, ВОЗ и НЫНЕ там... и не сдвинется с места! То-то и ОНО!
15:28
БАБ
В лучшем случае закончат сезон в пятерке. Главные игры и разочарования еще впереди.
15:11
Курт Лямке
В этом сезоне мясные как то особенно взбодрились - может сейчас получится... Ну основания какие? Новые тренер у Зенита, нет усиления ЦСКА... За собой смотрите - у вас то все по старому.... Федун и К рулят.:)))))))))))))))
14:58
devoted
И так каждый год)
14:49
Kadym
каждый год одна и та же пластинка...
14:33
foreverCSKAforever
Валера, верим!
14:31
karlikf1
н
14:24
karlikf1
"У "Спартака" в этом сезоне отличные шансы на золото" - это говаорят и пишут каждый божий год. Все. Хрен вам, а не золото. Золотое корыто разве только, так оно и так у каждого свита есть в Тарасовке.
14:24