Валерий Кечинов: "У "Спартака" в этом сезоне отличные шансы на золото"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" выразил мнение, что красно-белые будут играть первым номером. По его словам, встреча закончится ничьей.

- "Спартак" с назначением Массимо Карреры создал вокруг себя позитивный фон, - сказал Кечинов. - В "Локо" же вернулся Юрий Семин, плюс чуть раньше пришел Дмитрий Лоськов. Это подогревает интерес к матчу. Уверен, дерби с "Локомотивом" покажет истинную силу красно-белых, продемонстрирует, на что они способны. Конечно, была победа над "Краснодаром". Это тоже достойный соперник, но матч с "Локо" стоит особняком. Думаю, у "Спартака" прекрасные шансы на золото в этом сезоне. ЦСКА и "Зенит" не так хороши, как пару сезонов назад.

- Сейчас "Локомотив" сильнее "Краснодара"?

- Ни в коем случае. Просто в московских дерби совсем другой антураж и накал страстей.

- Промес может пропустить матч с "Локо". Что будет с атакой спартаковцев?

- Это, безусловно, большая потеря. На протяжении двух сезонов он является лидером команды и каждый раз доказывает это на поле. Однако его травма - шанс проявить себя кому-то другому. Правда, дисквалифицирован Фернанду. Это футболист, которого очень не хватало "Спартаку" в середине поля. Но у красно-белых сильная команда, которая способна заменить травмированных.

- Кто заменит Промеса - Попов или Давыдов?

- Не думаю, что итальянский специалист сразу поставит Дениса в основной состав в дерби. Тем более, Давыдов давно не выступал в составе первой команды. Попов в последних играх сидел на скамейке. Он универсальный, может сыграть на любом фланге атаки. Наверное, именно он заменит Квинси.

- Ещенко сказал, что красно-белые победят со счетом 2:0. А какой прогноз сделаете вы?

- Красно-белых тяжело прогнозировать. Они могут кого угодно обыграть, но иногда проигрывают в не самых сложных встречах. Жду открытой атакующей игры. Думаю, "Спартак" сыграет первым номером, а "Локо" будет уповать на контратаки. Мой прогноз - результативная ничья - 1:1 или 2:2. (Ярослав СУСОВ)