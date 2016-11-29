Валерий Кечинов: "При таком морозе, как в Самаре, даже "Спартак" может потерять очки"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" выразил мнение, что встречу необходимо перенести на весну. Встреча пройдет 1 декабря в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Это очень сложные погодные условия для игры в футбол, – сказал Кечинов. – Лучше перенести встречу "Спартака" с "Крыльями Советов" на весну. Так будет лучше и для футболистов, и для болельщиков. Если будет больше 15 градусов мороза, то уже очень тяжело дышать. Как такового, футбола не получится. При минус 10–11 градусах еще можно выступать. Футболист спокойно это выдержит. В таких условиях любая команда может потерять очки, в том числе и "Спартак". Я бы однозначно перенес данную встречу. (Любовь КОНЯЕВА)