15:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Кечинов: "При таком морозе, как в Самаре, даже "Спартак" может потерять очки"

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" выразил мнение, что встречу необходимо перенести на весну. Встреча пройдет 1 декабря в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

– Это очень сложные погодные условия для игры в футбол, – сказал Кечинов. – Лучше перенести встречу "Спартака" с "Крыльями Советов" на весну. Так будет лучше и для футболистов, и для болельщиков. Если будет больше 15 градусов мороза, то уже очень тяжело дышать. Как такового, футбола не получится. При минус 10–11 градусах еще можно выступать. Футболист спокойно это выдержит. В таких условиях любая команда может потерять очки, в том числе и "Спартак". Я бы однозначно перенес данную встречу. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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liverBird

гъде мой коммент?

16:43

liverBird

лучшу перенести в Норильск- пушай и там народ насладится хутболом.Да здравствует сюстёма Осен(мягкий знак)-ГЪвесна

16:41

Bache Gabrielsen

Правильно. по-честному обыграть Спартак никто не может, так предлагают играть в 20-градусный мороз.

16:36

kb minsk

spetrov kb minsk, у вас что-то с психикой, парни. Тем более если ты в Минске. Завязывайте с медикаментозной поддержкой! :) Гаттузо, тебя это в первую очередь касается. :) 16:16===================================Причем тут психика, Минск?Ты сам сходи-ка голову подлечи. Вылез,написал какой-то высер

16:25

spetrov

kb minsk, у вас что-то с психикой, парни. Тем более если ты в Минске. Завязывайте с медикаментозной поддержкой! :) Гаттузо, тебя это в первую очередь касается. :)

16:16

kb minsk

Потеряет, не сомневайся. Весной всё встанет на свои места, ваше место пятое и то при удачном стечении обстоятельств. 15:57 ====================================================Спартак приедет,вынесет крылья и будете еще больше слюнями брызгать на радость Спартачам

16:01

Rotor fan Aist

Потеряет, не сомневайся. Весной всё встанет на свои места, ваше место пятое и то при удачном стечении обстоятельств.

15:57

spetrov

"Головокруже&#769;ние от успехов. К вопросам колхозного движения" — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года.

15:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ