Валерий Кечинов: "При таком морозе, как в Самаре, даже "Спартак" может потерять очки"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" выразил мнение, что встречу необходимо перенести на весну. Встреча пройдет 1 декабря в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.
– Это очень сложные погодные условия для игры в футбол, – сказал Кечинов. – Лучше перенести встречу "Спартака" с "Крыльями Советов" на весну. Так будет лучше и для футболистов, и для болельщиков. Если будет больше 15 градусов мороза, то уже очень тяжело дышать. Как такового, футбола не получится. При минус 10–11 градусах еще можно выступать. Футболист спокойно это выдержит. В таких условиях любая команда может потерять очки, в том числе и "Спартак". Я бы однозначно перенес данную встречу. (Любовь КОНЯЕВА)
liverBird
гъде мой коммент?
16:43
liverBird
лучшу перенести в Норильск- пушай и там народ насладится хутболом.Да здравствует сюстёма Осен(мягкий знак)-ГЪвесна
16:41
Bache Gabrielsen
Правильно. по-честному обыграть Спартак никто не может, так предлагают играть в 20-градусный мороз.
16:36
kb minsk
spetrov kb minsk, у вас что-то с психикой, парни. Тем более если ты в Минске. Завязывайте с медикаментозной поддержкой! :) Гаттузо, тебя это в первую очередь касается. :) 16:16===================================Причем тут психика, Минск?Ты сам сходи-ка голову подлечи. Вылез,написал какой-то высер
16:25
spetrov
kb minsk, у вас что-то с психикой, парни. Тем более если ты в Минске. Завязывайте с медикаментозной поддержкой! :) Гаттузо, тебя это в первую очередь касается. :)
16:16
kb minsk
Потеряет, не сомневайся. Весной всё встанет на свои места, ваше место пятое и то при удачном стечении обстоятельств. 15:57 ====================================================Спартак приедет,вынесет крылья и будете еще больше слюнями брызгать на радость Спартачам
16:01
Rotor fan Aist
Потеряет, не сомневайся. Весной всё встанет на свои места, ваше место пятое и то при удачном стечении обстоятельств.
15:57
spetrov
"Головокруже́ние от успехов. К вопросам колхозного движения" — статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина в газете «Правда» в № 60 от 2 марта 1930 года.
15:25