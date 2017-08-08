Валерий Кечинов: "Пока отставание "Спартака" от "Локомотива" и "Зенита" не выглядит критическим"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что пока рано говорить о перспективах красно-белых в турнирной таблице РФПЛ. Столичная команда после поражения в 4-м туре чемпионата России от "Зенита" (1:5) отстает от лидеров на семь очков.

– Не думаю, что стоит акцентировать внимание на месте команды в турнирной таблице после четырех сыгранных туров, – приводят "Известия" слова Кечинова. – Первые выводы можно будет делать после хотя бы 10 сыгранных матчей. Пока отставание от "Локомотива" и "Зенита" не выглядит критическим.