07:37 | Футбол — РФПЛ

Валерий Кечинов: "Пока отставание "Спартака" от "Локомотива" и "Зенита" не выглядит критическим"

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что пока рано говорить о перспективах красно-белых в турнирной таблице РФПЛ. Столичная команда после поражения в 4-м туре чемпионата России от "Зенита" (1:5) отстает от лидеров на семь очков.

– Не думаю, что стоит акцентировать внимание на месте команды в турнирной таблице после четырех сыгранных туров, – приводят "Известия" слова Кечинова. – Первые выводы можно будет делать после хотя бы 10 сыгранных матчей. Пока отставание от "Локомотива" и "Зенита" не выглядит критическим. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PiratDen

да, можно не волноваться!!! действуйте в том же стиле:)))

09:38

Slim Taller

Рано ещё о чём-то говорить.Спартак уверенно входит в десятку сильнейших команд,оторвавшись от СКА Хабаровск на пять очков.

09:22

fedor pavlovitsh

От Локомотива да, а от Зенита, если Спартак не усилится, большое отставание.

08:01