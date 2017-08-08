Валерий Кечинов: "Манчини смог раскрепостить Кокорина"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин смог раскрыться при новом тренере Роберто Манчини. По его словам, преображение форварда - большой плюс для сборной России.

– Кокорин демонстрирует классную игру на старте сезона, – приводят "Известия" слова Кечинова. – Смена тренера пошла ему на пользу. Видимо, Роберто Манчини смог найти подходы к форварду и раскрепостить его. В таланте Кокорина мало кто сомневался, однако ему всегда чего-то не хватало. Преображение Александра — большой плюс для сборной России. Считаю, что он и Кузяев способны усилить нашу национальную команду.