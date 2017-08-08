05:25 | Футбол — РФПЛ

Валерий Кечинов: "Манчини смог раскрепостить Кокорина"

1

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин смог раскрыться при новом тренере Роберто Манчини. По его словам, преображение форварда - большой плюс для сборной России.

– Кокорин демонстрирует классную игру на старте сезона, – приводят "Известия" слова Кечинова. – Смена тренера пошла ему на пользу. Видимо, Роберто Манчини смог найти подходы к форварду и раскрепостить его. В таланте Кокорина мало кто сомневался, однако ему всегда чего-то не хватало. Преображение Александра — большой плюс для сборной России. Считаю, что он и Кузяев способны усилить нашу национальную команду. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/629418/timur-ganeev-aleksei-fomin/kokorin-i-kuziaev-zasluzhili-vyzova-v-sbornuiu

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Островзаячий

Да,зарплата в 3 миллиона евро сильно закрепощает. Прямо душит Кокорина,не давая раскрыться таланту.

05:40