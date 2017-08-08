Валерий Кечинов: "Манчини смог раскрепостить Кокорина"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин смог раскрыться при новом тренере Роберто Манчини. По его словам, преображение форварда - большой плюс для сборной России.
– Кокорин демонстрирует классную игру на старте сезона, – приводят "Известия" слова Кечинова. – Смена тренера пошла ему на пользу. Видимо, Роберто Манчини смог найти подходы к форварду и раскрепостить его. В таланте Кокорина мало кто сомневался, однако ему всегда чего-то не хватало. Преображение Александра — большой плюс для сборной России. Считаю, что он и Кузяев способны усилить нашу национальную команду.
Дополнительная информация
https://iz.ru/629418/timur-ganeev-aleksei-fomin/kokorin-i-kuziaev-zasluzhili-vyzova-v-sbornuiu
- Александр Кокорин
- Валерий Кечинов
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
Островзаячий
Да,зарплата в 3 миллиона евро сильно закрепощает. Прямо душит Кокорина,не давая раскрыться таланту.
05:40