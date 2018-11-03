Валерий Кечинов: "Если бы в "Спартаке" потерпели, то и с Аленичевым стали бы чемпионами. Уверен – он хороший тренер"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов поделился с "СЭ" своим мнением по поводу неудачи Дмитрия Аленичева во главе "Енисея".

Аленичев не участвует в подготовке новичка премьер-лиги к выездному матчу 13-го тура РПЛ с "Анжи", который пройдет в понедельник, 5 ноября. В Каспийске командой будет руководить один из тренеров дубля Александр Алексеев. Вопрос о прекращении трудовых отношений с Аленичевым "Енисей" рассмотрит сразу после возращения клуба из Дагестана. Красноярцы занимают последнее место в чемпионате России-2018/19, набрав всего 6 очков в 12-ти турах.

– Одно дело, когда "Енисей" выступал в ФНЛ, где и по игре, по составу он был сильнее всех и по праву вышел в РПЛ, – говорит Кечинов. – Другое дело – премьер-лига, где и по составу, и по качеству футбола, если быть честным, красноярцы – одна из самых слабых команд. Поэтому что здесь винить Дмитрия Аленичева? Ни в коей мере не нужно. Видимо, финансы не позволяли покупать клубу тех, кто мог решать определенные задачи. И в "Арсенале" такая же ситуация наблюдалась.

– Как думаете, Аленичев может вернуться в "Спартак"?

– Не ко мне вопрос, нужно руководству позвонить, спросить, хотят ли там Аленичева.

– Но Аленичев – свой, спартаковский. А результаты говорят против него. Может, он пока не готов в большой клуб переходить?

– Нет, готов. Все его команды были играющими в ФНЛ. И его "Спартак" выглядел симпатично. Если бы потерпели, не уволили после поражения от киприотов в отборе Лиги Европы (1:1, 0:1 против АЕК – Прим. "СЭ"), дали бы отработать сезон до конца, то, может быть, и с ним красно-белые стали бы чемпионами. Уверен на 100 процентов, что это хороший тренер. (Игорь Новиков)