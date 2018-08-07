Валерий Кечинов: "Еременко – хорошее усиление для "Спартака"

Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов высказал свое мнение о приходе в команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, а также дал свой прогноз на завтрашний первый матч 3-го отборочного турнира Лиги чемпионов с ПАОК.

– Соперник серьезный, пройти такую команду как "Базель", еще и обыграв ее в гостях со счетом 3:0, может только очень приличный клуб, – говорит Кечинов. – Нас ожидает очень сложная встреча, нужно быть готовым на 100 процентов. Думаю, "Спартак" завтра не проиграет, скорее всего, будет ничья, 1:1 или 0:0.

– На трибуны не пустят российских фанатов, это как-то повлияет?

– Конечно, преимущество будет у греков, мы все прекрасно представляем, как там болеют, это станет дополнительным плюсом для ПАОК, но, надеюсь, москвичи сыграют достойно. Может быть победить не получится, но ничейный результат тоже неплохой с учетом того, что впереди домашняя игра.

– По информации "СЭ" сразу после возвращения команды из Греции к "Спартаку" присоединится Роман Еременко. Что думаете об этом?

– Для меня загадка, в какой форме он сейчас находится, тренироваться и играть с любителями – это совсем другое. Но если он наберет оптимальную форму, то, конечно, это хорошее усиление. Играть Роман умеет, и не раз это доказывал и в ЦСКА, и в "Рубине". Так что если наберет свои лучшие кондиции, то поможет "Спартаку". (Никита АРМАНД)