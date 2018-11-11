Валерий Кечинов: "Денис Глушаков не может быть плохим футболистом"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов после матча 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:2) отметил, что хавбек Денис Глушаков не мог разучиться играть за один сезон. Также Кечинов оценил Олега Кононова, который в ближайшее время возглавит красно-белых.

- Денис Глушаков не может быть плохим футболистом, - цитирует "РИА Новости" Кечинова. - В чемпионский сезон он был одним из лучших в команде. Игрок не мог разучиться играть за один сезон. В этом году у него совершенно другие обязанности на поле, чем тогда. Денис – не бомбардир, его задача разрушать атаки. Новый тренер должен решить, нужен ли ему Глушаков или нет.

Что значит, Кононов - мягкий человек? При нем в "Краснодаре" очень сильно играли проблемные с точки зрения характера Роман Широков, Павел Мамаев. Если Кононов нашел с ними общий язык, не было никаких проблем, то какой же он мягкий? Да, на публике он выглядит спокойным человеком, но мы же не знаем, какой он в раздевалке.