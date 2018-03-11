16:12 | Футбол — РФПЛ

Валерий Карпин: "Зенит", кроме удара в перекладину и угловых, ничего не создал"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Зенитом" в матче 22-го тура чемпионата России (0:0) выразил мнение, что его команда была ближе к победе. По словам специалиста, питерцы почти не создали голевых моментов.

- С одной стороны очко с одним из лидеров - неплохой результат, - сказал Карпин в интервью каналу "Наш футбол". -  Но думаю, что мы потеряли два очка, с учетом тех моментов, которые были в первом и во втором тайме. А у "Зенита" за исключением удара в перекладину и угловых ничего не было. Мы очка два потеряли. 

Ионов сыграл здорово. Тот, кто не забивает, но создает моменты, забьет. 

Судейство не имеет смысл комментировать. Судьи отсудили с ошибками, как мы отыграли с ошибками. Поле мешало кому-то больше, кому-то меньше. Счет на табло. 

Ростов - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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