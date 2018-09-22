21:33 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Я не буду вам говорить, что именно не получилось"

Обсудить
10

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура чемпионата России с "Уфой"​ (0:0) заявил, что разочарован игрой и результатом, но не пожелал вдаваться в детали.

– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того и от другого.

– А можно конкретнее – что именно делалось не так?

– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

– То есть план на игру не выполнила команда?

– Что значит план не выполнила?

– Ну вашу установку на игру?

– Что значит установка? Может, я говорил им бить всем по "девяткам". Я ж не буду вам говорить,что конкретно говорил и что не получилось.

– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства. (Юрий Плохотниченко)

Обсудить
10
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...