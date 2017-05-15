Валерий Карпин: "Выход Лоськова выглядит немного смешно"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" прокомментировал выход на поле легенды "Локомотива" Дмитрия Лоськова в матче 28-го тура с "Оренбургом" (4:0). Лоськов установил рекорд, появившись в 20-м чемпионате России, и был заменен после 13 минут игры.

– Выход Лоськова? Это выглядит немножко смешно, конечно, – сказал Карпин. – Можно сейчас меня было выпустить на 15 минут, я мог бы так же сыграть. Любого футболиста до 50 лет, или даже в 60, можно выпустить на 5 - 10 минут.

Да, отдали дань, все здорово, молодцы, рады за него, но для этого, мне кажется, лучше было собрать полный стадион на матч ветеранов. Пришло бы даже больше народу, чем на этот матч.

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