00:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Выбор Слуцкого нужно уважать"

0
0
0

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" подчеркнул, что решение экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого покинуть клуб нужно уважать. Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года и является рекордсменом армейского клуба по количеству игр на посту главного тренера.

– Уход Слуцкого из ЦСКА – верное решение?

– Леонид Викторович решил, что ему надо отдохнуть. Работать, когда у тебя нет эмоций и желания, – не лучший вариант как для тренера, так и для клуба. Это – его выбор и это нужно уважать.

– Кто будет следующим тренером ЦСКА?

– Без понятия. Но все говорят, что это будет Виктор Гончаренко.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650367

0
0
0
Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ