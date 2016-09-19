Валерий Карпин: "Вы видите поставленную игру "Спартака"? Лично я пока ее не вижу"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "Известиям", что не понимаем в какой футбол играет команда при Массимо Каррере. По словам специалиста, четкой картины пока не складывается.

– Что нового Каррера привнес в игру "Спартака"? – вопрос Карпину.

– Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет "Спартак", лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

– Получается, что результат красно-белых – это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

– Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые – закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

– Команда стала больше атаковать.

– Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.