Валерий Карпин: "Вы видите поставленную игру "Спартака"? Лично я пока ее не вижу"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "Известиям", что не понимаем в какой футбол играет команда при Массимо Каррере. По словам специалиста, четкой картины пока не складывается.
– Что нового Каррера привнес в игру "Спартака"? – вопрос Карпину.
– Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет "Спартак", лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.
– Получается, что результат красно-белых – это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?
– Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые – закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.
– Команда стала больше атаковать.
– Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.
Arkadiy1976
Не понимает, какая игра у Карреры. Неудивительно. Она называется футбол. А Валера умеет только крестики-нолики.
08:03
Старожил футбола
Поганки гнезда Романцева (Львова) пошли в атаку на Карреру! Что пишут: 1. Родионов вместо поддержки Кареры, поддержку высказывает Алейничеву (верит, что Алейничев вернется). Хотя должность обязывает поддерживать действующего тренера. 2. Алейничев настайвает, что этот Спартак его команда, т.е. это он с отрывом лидирует в ЧР и тут же пишет, что игра "ни та" при Каррере. Причем защищает Карпина (не сбитый летчик!) 3.Карпин поддерживет Алейничева: игра при Каррере "ни та", т.е. "вы видите игру у Спартака"... 4.Гений футбола Джеван Челоянц ставит диагноз "эта команда Алейничева"..... Обратите внимание на признание Алейничева, что до прихода в Спартак он все знал, что происходит внутри - т.е. стучали изнутри (Родионов!)... Надо срочно избавляться от Родионова: пусть из другого места помогает Алейничеву (сам же хотел уйти вместе с Алейничевым!)!!! Теперь ждите атаки на Карреру от драгих паганок гнезда Романцева-Львова: Титов и другие бывшие легенды, звезды и созвездья. И ВОТ ЭТИ ХОТЯТ УСПЕХА СПАРТАКА? Пусть СЭ проведет опрос: помогают или мешают Спартаку бывшие спартаковцы?
07:56
Жорик Вартанов
опа, недоброжелатели сразу согласились с Карпиным) сказал бы Карпин что у Спартака четко поставленная игра на него полились бы помои) одним словом проститутки
07:53
vialiy
Зато в Армавире игра была поставлена...
07:49
ziggy1976
Валера, счет на табле и команда играет, а не ковыряется...все остальное - в топку. А дальше? Ну, посмотрим, поглядим...
07:40
Валерий Милан-Монако
Шутник)(
07:38
Хрю-хрю
Валера прав. Игры у спартака как не было последние 14 лет, так и нет. ЦСКА выглядит намного сильнее.
07:36
Kairat Alimovich
Валера, возвращайся домой! Мы болельщики великого спартака ждем тебя! надо гнать итальяшку! ты наш Царь!
07:15
Бен Ричардс
После игры с "Оренбургом" я пожалуй соглашусь с Карпиным в том смысле, что хорошо поставленной игры пока нет, чего, впрочем не было и при Аленичеве. Но, в то же время, отчетливо видно, к какой игре стремится эта команда, чего тоже не было раньше, когда играли сугубо под настроение. Новые игровые идеи воодушевляют игроков, придают им азарт и эмоции, поэтому наблюдать их прогресс интересно. В словах Карпина чувствуется нотка ревности к Каррере, который сумел зарядить игроков энтузиазмом, без которого невозможно ничего добиться.
07:12
Rider_sp
Че вы к Карпину прикопались? Он тоже не может игры не поставил Спартаку, но такой же мотиватор как и Каррера, в 2009 году чуть чемпом не стал, если б не принципиальная вера в Джанаева.
07:07
баламошка
Валера ты Валера. А сам-то где игру поставил? В Армавире. Нет. Выгнали. Не превращайся в Мостового.
06:42
foreverCSKAforever
Валера, видим!
06:40