Валерий Карпин: "Витинью вернулся из Бразилии повзрослевшим"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин заявил, что форвард ЦСКА Витинью возмужал после возвращения в стан армейцев из аренды в Бразилии. В этом сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате России, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

– Витинью вернулся повзрослевшим, – сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор". – Он уже понимал, куда едет. Он возмужал, потому что стал на год старше. Это все приходит с годами. Он понял, что ему нужно играть в Европе. Он стал себя показывать. С Кариокой приходилось также работать. С молодыми футболистами много работы.