Валерий Карпин: "В прошлом сезоне абсолютно тот же состав "Спартака шел на первом месте"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что работа красно-белых на трансферном рынке не освежила команду. Однако, по мнению специалиста, причина неудачного старта в чемпионате России вовсе не в селекции.

– Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.

– Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.

– Получается, не селекция – главная проблема "Спартака"?

– Вот смотрите – количество встреч в прошлом и этом году совпадает. И "Спартак" не играл в квалификации еврокубков, как, например, ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар". Причем здесь трансферная кампания клуба, если говорить о выступлении в чемпионате?

– "Спартак" своими трансферами команду освежил?

– Судя по нынешнему результату, пока нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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