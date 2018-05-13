Валерий Карпин: "В матче с "Уралом" на 90 процентов было потение, на 10 – везение"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Уралом" (1:0) в 30-м туре чемпионата России посетовал на то, что игроки его команды не смогли воспользоваться созданными моментами. Дончане благодаря этой победе сохранили место в премьер-лиге и избежали участия в стыковых играх с командами из ФНЛ.

– Сегодняшний успех насколько зависел от везения, а насколько от потения?

– На 90 процентов было потение, на 10 – везение, – сказал Карпин. – Можно создавать моменты, а вот чтобы их реализовывать, нужно и везение. Любой рикошет может залететь, а можно не попасть в пустые. Но везение надо заслужить потением.

– Что вам не удалось в эти полгода?

– Не удалось команду раскрепостить, начиная с первого весеннего тура. Не удалось вдохнуть уверенность, которую хотелось бы, чтобы команда чувствовала. Веры в себя не хватало где-то.

– Показалось, что вы недовольны были Скопинцевым, но он остался на поле до конца. Почему замены были под самый конец игры?

– Недовольство у бровки – это больше эмоции, которые иногда бьют через край. Бываешь недоволен любой потерей мяча, даже обоснованной. Замены раньше делать не видел смысла, игра до гола шла в приемлемом русле. А потом Калачев попросил замену, Гулиев подустал, так что замены напрашивались.

– При счете 1:0 было немало шансов в контратаках, но показалось, что игроки затягивали с решением и упускали моменты...

– Хорошо, что они были – выбегали 4 в 3, 5 в 3, не хватало даже не последнего, а предпоследнего паса. Наверное, тут тоже проблема в голове футболистов. Команда, более уверенная в себе, шансы бы использовала. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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