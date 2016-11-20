Валерий Карпин: "В Испании курение марихуаны считается нормальным"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, комментируя дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко, подчеркнул, что наркотики надо выжигать каленым железом. В пятницу УЕФА огласил решение по хавбеку сборной Финляндии. Еременко дисквалифицировали на два года – в его допинг-пробе обнаружили кокаин и его метаболит.

– В Испании курение марихуаны считается нормальным, я встречал там игроков, употреблявших наркотики, – сказал Карпин в эфире программы "После футбола". - Догадываюсь, что за всю мою карьеру два игрока употребляли кокаин. Наркотики – это жестко, неправильно. Это надо клеймить и выжигать каленым железом.