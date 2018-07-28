Валерий Карпин: "В игре "Ростова" раздражали неправильные решения при развитии атаки"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что в игре дончан против "Ахмата" (1:0) его раздражала плохая реализация моментов.

- Первый тайм меня устроил, второй - нет, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - В последние минуты была видна боязнь ошибиться и пропустить, поэтому катили мяч вратарю. Но повлиять на это уже было невозможно.

В игре команды раздражали неправильные решения при развитии атаки. Но могу поздравить ребят и болельщиков, мы добились результата - это главное.

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