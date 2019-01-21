Валерий Карпин: "Удовлетворяет решение провести кубковый матч 24 февраля"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что 24 февраля устраивает его команду в качестве даты проведения матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром", передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Удовлетворяет ли вас решение о том, что ответный матч 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Краснодаром" будет проведен 24 февраля.

– Удовлетворяет? Да удовлетворяет. (Гоша Чернов)

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