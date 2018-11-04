Валерий Карпин: "Удовлетворения абсолютно никакого нет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что у него нет удовлетворения от игры.

– Не сказал бы, что два разных тайма. Были разные отрезки в первом тайме. Первые 15-20 минут было неплохо. Пытались делать то, о чем договаривались, – отметил Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Пытались контролировать, потом два раза потеряли мяч. Затем немного испугались, мяч совсем не держался. Было тяжело. Во втором тайме в раздевалке поговорили. Говорил, что бояться нам абсолютно нечего, мол, давайте пытаться выиграть, а там уже как получится.

– Чем обусловлено то, что одновременно на поле вышли Сигурдарссон и Шомуродов?

– Они с "Анжи" играли в связке. Кьяртанссона и Ионова задействовали с "Зенитом". Через два на третий взрывным игрокам сложно играть. Поэтому сыграли другие. Они выглядели достойно.

– Как оцените выхода Зуева и Ионова?

– Перевернули? Если бы выиграли, то сказал бы перевернули. Они усилили. У них были возможности. Другое дело – не доводили до завершения. Ионов мог убежать, но ему надо отдавать эти мячи. Думаю, что они усилили игру.

– Ничья – это какой результат?

– Если брать во внимание, что проигрывали, то удовлетворительный. Однако удовлетворения абсолютно никакого нет. Особенно учитывая, что пропустили после двух аутов. Со стандартов могу понять, а вот после аутов… Ровтно после такого же аута нам забили с "Локомотивом". Говорили об этом. Я даже не знаю, как это тренировать. Говорить – да. Нужно не терять концентрацию.

– Что произошло в конце матча, когда вы разнимали игроков?

– Эмоции после игры. Не знаю, что там произошло. Просто отводил Гацкана. Карточки нам лишние не нужны. Просто нормальные эмоции после игры.