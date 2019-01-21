Валерий Карпин: "У "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Спартака"​ (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

Напомним, что на 87-й минуте травму колена получил защитник "Ростова" Мацей Вилюш. Польский футболист покинул поле на электрокаре.

– Матч упущенных возможностей? Не люблю говорить про упущенные или неупущенные возможности. В этой встрече посмотрели состав из 20 игроков. Я бы сказал иначе – матч травмы. Пока нельзя говорить надолго выбыл Вилюш или нет. Гулиев сказал, что у "Ростова" во втором тайме ослаб прессинг? И? Кого я могу отметить из новичков? Зачем кого-то отмечать? – сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

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