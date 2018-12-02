Валерий Карпин: "У ЦСКА был пенальти, благодаря судье"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча с ЦСКА (0:0).

"Может быть, результат игры справедлив. Моменты были и у нас, и у ЦСКА. А еще у них был пенальти, благодаря судье. Доволен ли я решением арбитра? А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было. Разве оно измеряется во владении мячом? Да ради бога, пусть владеют. По моментам у них преимущества не было", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

После этой встречи "Ростов" набрал 24 очка, у ЦСКА стало 27 баллов. У обеих команд турнирное положение не изменилось: ЦСКА остался третьим, а "Ростов" не покинул пятую строчку турнирной таблицы.