18:48 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "У ЦСКА был пенальти, благодаря судье"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча с ЦСКА (0:0). 

"Может быть, результат игры справедлив. Моменты были и у нас, и у ЦСКА. А еще у них был пенальти, благодаря судье. Доволен ли я решением арбитра? А вы как думаете? Зачем спрашивать тогда? Будем считать, что во втором тайме преимущества у ЦСКА не было. Разве оно измеряется во владении мячом? Да ради бога, пусть владеют. По моментам у них преимущества не было", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

После этой встречи "Ростов" набрал 24 очка, у ЦСКА стало 27 баллов. У обеих команд турнирное положение не изменилось: ЦСКА остался третьим, а "Ростов" не покинул пятую строчку турнирной таблицы.

Ростов - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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