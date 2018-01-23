Валерий Карпин: "Тренерский штаб доволен тем, как футболисты отнеслись к делу"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью клубной пресс-службе отметил, что он доволен первым сбором команды. По его словам, новичкам требуется время для того, чтобы влиться в коллектив.

– Валерий Георгиевич, первый сбор позади. Подведите его итоги.

– Они положительные. Тренерский штаб доволен тем, как футболисты отнеслись к делу. Впереди еще много работы. Надеюсь, что ко второму сбору все будут в строю, в том числе и Артур Юсупов, возвращения которого мы ждем. Отдельные слова скажу по условиям на сборах: все было на высоком уровне. Благодарю руководство за все то, что делается для нашей команды. Думаю, футболистам и тренерскому штабу жаловаться не на что.

– В команде появились новички. Как оцениваете их работу на сборе?

– Кто-то присоединился к команде раньше, кто-то позже. В любом случае, им требуется время, и давать оценки слишком рано.

– Что скажете о молодых футболистах, которые прошли первый сбор вместе с основой?

– Отмечу их желание и самоотдачу. По этим компонентам у меня вопросов к ним нет. Ребятам нужно еще много работать, чтобы достичь уровня основного состава. В целом, на данный момент тренерский штаб доволен их игрой. Если даже они не попадут на следующий сбор, это не значит, что дорога в первую команду для них закрыта.

– Команда провела два контрольных матча. Сделали для себя выводы?

– Да, но говорить публично об этом не буду. Посмотрели футболистов в условиях, которые были приближены к боевым. Игроки выполняли задания тренерского штаба. Проделано много работы, результатами которой мы довольны.

– 27 января начнется второй сбор. Чем он будет отличаться от первого?

– Больше внимания будет уделено тактике и построению нашей игры. На первом сборе акцент был в большей степени сделан на физическом состоянии команды.