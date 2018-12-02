Валерий Карпин: "Такие игры в мороз надо переносить"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду в сильный мороз.

– Справедлив ли пенальти и отрабатываете ли вы их отражение, что могло помочь Песькову взять удар Влашича?

– Отрабатывать это как? Конечно наши вратари знают как кто у соперника бьет пенальти, для этого есть тренер вратарей. Это делают все клубы – наверное даже во второй лиге. Так что ничего сверхестественного.

– Ваша сильная сторона это стандарты, но сегодня из 4 угловых мало что удалось создать. Понятно, что Калачева и Скопинцева, но почему Юсупов не может даже навесить в штрафную?

– А момент у Зуева когда он бил с 11 метров он после чего был? после углового.

– Почему вы решили заявиться на турнир в Катаре?

– Потому что не надо искать достойных соперников, а это всегда проблема на сборах. Там будут хорошие оппоненты. Всегда – кроме разве только первого сбора – надо играть с сильными оппонентами. Хочется сыграть и оценить своих футболистов на их фоне.

– Вам еще предстоит игра в Самаре. Если там будет холодно, как в Красноярске, вы согласны перенести игру?

– Моего согласия тут не надо. Я уже сейчас согласен. Якобы именно для этого сделали переход на "осень-весну" – потому что якобы есть возможность переноса на теплое время в случае холодной погоды в ноябре или декабре. Все такие игры надо переносить – это и для здоровья футболистов, и для зрительского интереса. Кстати, спасибо нашим болельщикам, что пришли больше тридцати тысяч сегодня поддержать нас в мороз. Но пока мы думаем еще не о Самаре, а о кубковой игре с "Краснодаром"?

– Кстати, вы будете там ротировать состав?

– А вы как думаете? В среду увидите. (Юрий Плохотниченко)