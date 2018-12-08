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Валерий Карпин: "Судьи сломали игру"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выразил недовольство судейством в матче 17-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:1). Самарцы забили с пенальти, а матч завершился с несколькими потасовками и тремя удалениями. У "Крыльев" был удален Сергей Корниленко, а у "Ростова" – Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.

– Преимущество было всю игру у нас, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин. – До 90-й минуты "Крылья" не били по нашим воротам. В первом и во втором тайме было наше преимущество. Не хватило забитого гола.

Превалировали ли эмоции? У судей превалировали. Они сломали игру. Все стычки и драки произошли из-за судей. А к игрокам есть претензии только из-за реализации – больше не за что.

Крылья Советов – Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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