Валерий Карпин: "Судейство Карасева в Самаре? Без комментариев"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не стал комментировать работу бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, судья показал три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей - Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. Также по решению рефери скамейку был вынужден покинуть сам Карпин.
- Скажете несколько слов о судействе? - вопрос Карпину.
- Нет. Спасибо, до свидания. (Арман Мкртчян)
Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.
Опрос
Как закончится матч 17-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин"?
Дополнительная информация
Загрузка...