15:52 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Судейство Карасева в Самаре? Без комментариев"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин  не стал комментировать работу бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матче 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).

Самарцы забили решающий мяч с пенальти, на поле вспыхивала драка, судья показал три красные карточки: у хозяев удален Сергей Корниленко, у гостей - Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан. Также по решению рефери скамейку был вынужден покинуть сам Карпин.

- Скажете несколько слов о судействе? - вопрос Карпину.

- Нет. Спасибо, до свидания. (Арман Мкртчян)

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Крылья Советов - Ростов

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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