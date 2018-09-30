Валерий Карпин: "Спартак" не играет? А что тут удивительного?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России признался, что доволен игрой своей команды.

- Вы довольны игрой команды?

- Результатом - да, доволен. Действиями в обороне тоже. Игра в атаке не сказал бы что хорошая, не то же даже идеальная, просто хорошая. Нервозность присутствовала. Но это от большого желания, наверное.

- Можете сказать, что нравится в "Спартаке" и что не нравится?

- Абсолютно ничего не скажу. Никаких вопросов. Смысл мне говорить? Я же не нахожусь в команде. Со стороны - есть хорошие футболисты. Тактический разбор я уже проводил на телевидении, хватит.

- "Спартак" не играет...

- А что тут удивительного?

- Можно сказать, что без мяча играете лучше, чем с мячом?

- Сто процентов. В обороне всегда играть легче, чем в атаке. Разрушать всегда легче, чем создавать. (Александр Рогулев)