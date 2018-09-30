21:44 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Спартак" не играет? А что тут удивительного?"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России признался, что доволен игрой своей команды. 

 
30 сентября. Москва. &quot;Спартак&quot; &ndash; &quot;Ростов&quot; &ndash; 0:1. 67-я минута. Красно-белые пропускают гол от Александра Зуева.Терри ничего не потерял. "Спартак" проиграл

- Вы довольны игрой команды?

- Результатом - да, доволен. Действиями в обороне тоже. Игра в атаке не сказал бы что хорошая, не то же даже идеальная, просто хорошая. Нервозность присутствовала. Но это от большого желания, наверное.

- Можете сказать, что нравится в "Спартаке" и что не нравится?

- Абсолютно ничего не скажу. Никаких вопросов. Смысл мне говорить? Я же не нахожусь в команде. Со стороны - есть хорошие футболисты. Тактический разбор я уже проводил на телевидении, хватит.

- "Спартак" не играет...

- А что тут удивительного?

- Можно сказать, что без мяча играете лучше, чем с мячом?

- Сто процентов. В обороне всегда играть легче, чем в атаке. Разрушать всегда легче, чем создавать. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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