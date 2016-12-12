Валерий Карпин: "Смолову надо ехать в Европу, а не переходить в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову нужно уезжать в Европу. Форвард "Краснодара" – лучший бомбардир прошлого сезона РФПЛ, также он с 10 мячами лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона премьер-лиги.
– Федору Смолову стоит переходить в "Спартак"?
– Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на этот переход. Если смотреть на это со стороны футбола как такового – конечно, Смолову надо ехать в Европу, а не в "Спартак". Другое дело, дадут ли ему там такую зарплату, как в России? Не думаю...
des007
ну как у Смолова может в Европе получится? За счет чего? Ему конечно надо оставаться в России, только там его статус и зарплата могут жить.
02:50
баламошка
Пусть в Европу едет. Получится-похвалим, не получится-радостно обкакаем)
02:25