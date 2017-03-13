Валерий Карпин: "Слова Тарханова об усталости "Урала" - это издевательство"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин раскритиковал слова наставника "Урала" Александра Тарханова после пятничного матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2). После игры специалист объяснил это поражение усталостью из-за слишком, по его мнению, насыщенного графика.

– Это шутка? По мне это издевательство, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – Нужно спросить у Александра Федоровича (Тарханова. – Прим. "СЭ"), как можно за три игры за 11 дней устать. Я видел календарь "Сельты" за последние два месяца и десять дней. Они провели 20 матчей. Больше двух месяцев играют через два дня на третий. Всего у них было уже 44 встречи. А у нас устают за три матча, которые проводятся через четыре дня на пятый. Поэтому и говорю, что это издевательство.

Ни в одной стране мира нет 60 дней отпуска у футболистов. У нас они больше 40 дней отдыхают зимой и три недели летом. При этом в сезоне в чемпионате России всего 30 игр. И они устают?

Напомним, что у многих возникли вопросы по игре вратаря уральцев Николая Заболотного в матче в Туле. Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига запросит данные у букмекеров по этой встрече.

Как играл вратарь "Урала". Видео двух голов //

Руслан Нигматуллин: "Я просто усомнился в квалификации вратаря "Урала" //

Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе" //

Александр Тарханов об игре Заболотного: "Всегда Россия полна слухами"