Валерий Карпин: "Скованность после пропущенного гола пропала. После того, как забили, снова появилась"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что на его команду давит ответственность за результат и необходимость набирать очки.
- В раздевалке разобрали ошибки в обороне, - сказал Карпин в эфире канала "Наш футбол". - Слишком низко опускались наши нападающие. Гол, который пропустили, нам помог. Та скованность, что была, во втором тайме пропала. После того, как забили, опять появилась. Результат давит.
- Насколько "Ростов" близок к рисунку игры, который вы хотели бы видеть?
- Очень далек еще.
- Проблески бывают?
- Бывают, но хотелось бы почаще.
RSDsouth
Гулиев это ГЛУШАКОВ в ФКСМ ... Валера, будь честным !!!
18:48 21 апреля