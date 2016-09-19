07:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Сегодняшний "Спартак" на голову сильнее моего - он может стать чемпионом"

0
0
0

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение в интервью "Известиям", что красно-белым по силам выиграть чемпионат России в этом сезоне. По словам специалиста, сегодняшняя команда на голову сильнее той, которая была в его распоряжении.

– Нынешний "Спартак" сильнее того, что был в 2009 году? - вопрос Карпину.

– Конечно. На голову сильнее.

– Может ли "Спартак" в этом году стать чемпионом? Это реальнее, чем годом ранее?

– Может. Сейчас это реальнее. Красно-белые – единственная команда в РФПЛ, которая стала сильнее по сравнению с прошлым годом.

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/632679#ixzz4KfXHW2C1

0
0
0
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ