Валерий Карпин: "Сегодняшний "Спартак" на голову сильнее моего - он может стать чемпионом"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение в интервью "Известиям", что красно-белым по силам выиграть чемпионат России в этом сезоне. По словам специалиста, сегодняшняя команда на голову сильнее той, которая была в его распоряжении.

– Нынешний "Спартак" сильнее того, что был в 2009 году? - вопрос Карпину.

– Конечно. На голову сильнее.

– Может ли "Спартак" в этом году стать чемпионом? Это реальнее, чем годом ранее?

– Может. Сейчас это реальнее. Красно-белые – единственная команда в РФПЛ, которая стала сильнее по сравнению с прошлым годом.