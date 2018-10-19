Валерий Карпин: "Самое главное - не получилась игра в атаке"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его команда сыграла слабее, чем в предыдущих играх. После этой встречи дончане опустились на с 3-го на 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

- Потеря концентрации, пропустили мяч с углового, - сказал Карпин. – В остальном, самое главное - не получилась игра в атаке. Ни в позиционной, ни в контратаке. Слишком много теряли мячей.

- Не получилась по сравнению с другими матчами?

- Да.

- Это связано с хорошей игрой "Локомотива", или с плохой – "Ростова"?

- Думаю, с нашей. (Андрей Михайлов)

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