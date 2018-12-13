Валерий Карпин: "РПЛ – чемпионат автобусов? Можно и так сказать"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что за несколько лет его отсутствия в РПЛ по игре чемпионат не слишком изменился.

- Вы несколько лет следили за РПЛ со стороны. Что изменилось за это время?

- Инфраструктура стала лучше после ЧМ. По игре? Не могу говорить о том, что многое изменилось.

- Согласны с формулировкой, что премьер-лига - это малозрелищный чемпионат "автобусов"?

- Наверное, можно сказать и так. Ну и?

- Почему так?

- Думаю, потому, что все научились обороняться, большое внимание уделяется защите. Да и многим тренерам нужен, прежде всего, результат. Никто не хочет потерять работу.

- Точно так же можно сказать и о "Ростове".

- Да. (Сергей Егоров)

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