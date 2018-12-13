Валерий Карпин: "Ростову" как минимум нужно застраховать себя от вылета. А дальше будем посмотреть"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что задача-минимум команды на сезоне не изменилась - остаться в РПЛ.

- Какие амбиции у "Ростова" на вторую часть сезона?

- Те же самые, что и перед его началом. Говорил уже, но почему-то воспринимали не так: нам нужно набрать определенное количество очков, чтобы застраховать себя от вылета. Это как минимум. А дальше будем смотреть. С тех пор ничего не поменялось - идем от игры к игре.

- У вас сейчас 24 очка, гарантия от вылета – около 30-ти…

- Да, но в прошлом чемпионате и 36 очков было мало.

- Когда их наберете, замахнетесь на зону еврокубков?

- Когда наберем, тогда и посмотрим. Самые смелые мечты? Как можно быстрее взять те самые 30 или 36 очков, которые позволяют рассматривать более высокие места. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Валерия Карпина