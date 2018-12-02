Валерий Карпин: "Ростов" мало забивает? Сначала надо в ворота попасть"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал интервью в преддверии домашнего матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Почему "Ростов" мало забивает? Сначала надо в ворота попасть, – заявил Карпин. – Конечно, хотелось бы больше забивать мячей, работаем над этим. Отсутствие Дмитрия Скопинцева? Хавбек пропускает встречу по комплексу причин. Принимали во внимание его форму и уровень сегодняшнего соперника. Победа над ЦСКА в первом круге чемпионата – это уже история. Это была вторая игра в чемпионате. Прошло 3-4 месяца, многое изменилось. Армейцы сильно обновили состав, они сейчас они более сыгранные.

Напомним, что "Ростов" одержал победу в матче 2-го тура РПЛ над ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч тогда забил защитник Сергей Паршивлюк.

"Ростов" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 16.30 (мск).