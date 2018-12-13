Валерий Карпин: "Прогрессом Скопинцева не удивлен, но мне хотелось бы большего"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что сравнение полузащитника Дмитрия Скопинцева с Юрием Жирковым - это больше для болельщиков и журналистов. По словам 49-летнего специалиста, он не удивлен прогрессом игрока.

- В последнее время часто хвалят игроков "Ростова" Скопинцева, в котором видят нового Жиркова, и Гулиева. Удивлены их прогрессом? Чего от них ждать в будущем?

- Прогрессом не удивлен. Почти у всех футболистов есть задатки, другое дело - как их раскрыть. Скопинцев и Гулиев потихоньку начинают реализовывать свой потенциал. Но мне как тренеру всегда хочется большего.

- В случае со Скопинцевым сравнение с Жирковым - не перебор?

- Скольких сравнивают с кем-либо известным или даже великим? Будущий Марадона, ван Бастен, Месси… Все это больше для болельщиков и журналистов. По позиции Скопинцев и Жирков схожи, отсюда и сравнение. Дорастет Дмитрий до Юрия или превзойдет его - дай бог, буду только рад. (Сергей Егоров)

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