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Валерий Карпин: "Предлагали войти в комиссию по матчу "Урал" – "Терек" – я отказался"

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Российский тренер Валерий Карпин опроверг информацию о том, что он включен в состав комиссии по расследованию обстоятельств матча 12-го тура чемпионата России "Урал""Терек". Ранее об этом заявил экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили.

– Эта информация не соответствует действительности, – сказал Карпин.

– Вам предлагали войти в состав комиссии?

– Да, я отказался. (Сергей ЕГОРОВ)

Анзор Кавазашвили: "Карпин вошел в комиссию по матчу "Урал" – "Терек" 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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onlywhitespartak

Правильно сделал не захотел в этом цирке участвовать , и всем и так все ясно , а комиссия вынесет отрицательный ответ мол нечего не было , я все не перестаю удивляться что ни кто ничего не стесняется и творят такое на глазах миллионов

17:56

Митяй Антибомж

Правильно, Валера! Нечего копаться в грязном белье. Тем более, что договорняки ищут совсем не в тех матчах.

17:10

echo2011

Неужели непонятно,что там надо не матч смотреть,а разговаривать с букмекерами и теми,кто с ними связан,чтобы выяснить природу аномальных ставок. А сам матч смотреть что толку?

16:05

adamantane'

Ну и правильно: чего мараться-то?

16:00

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