Валерий Карпин: "Предлагали войти в комиссию по матчу "Урал" – "Терек" – я отказался"

Российский тренер Валерий Карпин опроверг информацию о том, что он включен в состав комиссии по расследованию обстоятельств матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Терек". Ранее об этом заявил экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили.

– Эта информация не соответствует действительности, – сказал Карпин.

– Вам предлагали войти в состав комиссии?

– Да, я отказался. (Сергей ЕГОРОВ)

Анзор Кавазашвили: "Карпин вошел в комиссию по матчу "Урал" – "Терек"