Валерий Карпин: "Предлагали войти в комиссию по матчу "Урал" – "Терек" – я отказался"

Российский тренер Валерий Карпин опроверг информацию о том, что он включен в состав комиссии по расследованию обстоятельств матча 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Терек". Ранее об этом заявил экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили.
– Эта информация не соответствует действительности, – сказал Карпин.
– Вам предлагали войти в состав комиссии?
– Да, я отказался. (Сергей ЕГОРОВ)
Анзор Кавазашвили: "Карпин вошел в комиссию по матчу "Урал" – "Терек"
onlywhitespartak
Правильно сделал не захотел в этом цирке участвовать , и всем и так все ясно , а комиссия вынесет отрицательный ответ мол нечего не было , я все не перестаю удивляться что ни кто ничего не стесняется и творят такое на глазах миллионов
17:56
Митяй Антибомж
Правильно, Валера! Нечего копаться в грязном белье. Тем более, что договорняки ищут совсем не в тех матчах.
17:10
echo2011
Неужели непонятно,что там надо не матч смотреть,а разговаривать с букмекерами и теми,кто с ними связан,чтобы выяснить природу аномальных ставок. А сам матч смотреть что толку?
16:05
adamantane'
Ну и правильно: чего мараться-то?
16:00