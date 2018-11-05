Валерий Карпин после матча с "Краснодаром". Чем его вывел из себя Спаич?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после воскресеного матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) повздорил с защитником "быков" Урошем Спаичем. Тренера попытался успокоить нападающий "Краснодара" Ари.

Напомним, Ари в этом матче сделал дубль. У "Ростова" забивали Элдор Шомуродов и Сверрир Ингассон. После финального свистка на поле началась потасовка, в ходе которой Карпин пытался успокоить капитана своей команды Александра Гацкана. И при этом он сам не смог сдержать эмоции.

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