16:02 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин после матча с "Краснодаром". Чем его вывел из себя Спаич?

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после воскресеного матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) повздорил с защитником "быков" Урошем Спаичем. Тренера попытался успокоить нападающий "Краснодара" Ари.

Напомним, Ари в этом матче сделал дубль. У "Ростова" забивали Элдор Шомуродов и Сверрир Ингассон. После финального свистка на поле началась потасовка, в ходе которой Карпин пытался успокоить капитана своей команды Александра Гацкана. И при этом он сам не смог сдержать эмоции.

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Краснодар – Ростов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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