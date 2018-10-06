Валерий Карпин: "После концерта Басты поле пришлось красить в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 10-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:1) заявил, что подготовке его команды помешал концерт Басты.

– Что с Сигурдарссоном?

– Он восстанавливается. Думаем что к следущему туру он будет в строю. В сборную он не поедет в этот раз.

– Как вам поле после концерта Басты?

– Вчера мы не могли тут тренироваться,травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить что поле не пострадало – смешно. Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать – оператор стадиона или министерство спорта – не знаю, кто за это отвечает.

– Почему вы все же решили играть матч здесь?

– Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч. (Юрий Плохотниченко)